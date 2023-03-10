Первая система Patriot уже в Украине. Но есть нюанс

Главное: Украина получила один из двух обещанных ЗРК Patriot. Впрочем, система ещё не введена в эксплуатацию.

Детали: Украина получила один из двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые обещали поставить Германия и Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает британская газета Financial Times.

Впрочем, подчеркивают журналисты, система ещё не введена в эксплуатацию.

Также ожидается поставка аналогичных пусковых установок от Нидерландов. По данным издания, Patriot — самая современная система ПВО средней дальности, которые западные страны могут предложить Киеву. Украина также ожидает получить похожую систему Samp-T, обещанную Францией и Италией.

Журналисты отмечают, что ЗРК Patriot не был испытан против российских баллистических ракет «Кинжал», которые оккупанты запускают с территории Беларуси с помощью истребителей МиГ-31. Сейчас в Украине нет технических возможностей сбивать эти ракеты.

В тему: В США не знают, когда смогут поставить Украине ПВО Patriot.