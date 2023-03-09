Россия за пять месяцев потратила на удары по Украине $7,5 млрд

Главное: Начиная с 10 октября 2022 года, с начала массированных обстрелов инфраструктуры Украины, РФ потратила 821 ракету. Это примерно $7,5 млрд.

Детали: С октября 2022 года россияне потратили на 821 ракету, выпущенную по Украине, 7,5 миллиарда долларов. Такие данные приводит Telegram-канал Ціна держави в четверг, 9 марта.

Всего с начала массированных обстрелов инфраструктуры Украины начиная с 10 октября Россия потратила 821 ракету разного типа, их стоимость составляет 7,462 млрд долларов.

Ночью 9 марта российские войска осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

По данным Forbes, ракета типа Х-101 стоит 13 млн долларов, а ракета Х-555 по данным в открытых источниках — 7,5 млн долларов. Соответственно, 28 залпов этих ракет обошлись России в сумму от 215,5 млн долларов до 358,5 млн долларов.

Ракета Калибр стоит 6,5 млн долларов, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 130 млн долларов.

Гиперзвуковая ракета Х-47 Кинжал может стоить от 10 млн долларов и выше, общая стоимость шести пусков — 60 млн долларов.

Ракеты Х-59 и Х-31П — по 0,5 млн долларов, общая стоимость 8 пусков — 4 млн долларов. А зенитные управляемые С-300 — по 2 млн долларов (13 пусков — 26 млн долларов).

Приблизительная стоимость ракеты Х-22, по данным в открытых источниках, по состоянию на май 2022 года составляет в среднем 400 тысяч долларов. Общая сумма запусков этой ночью составляет 2,4 млн долларов.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов за единицу. В среднем, восемь таких БПЛА стоили 280 тысяч долларов.

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