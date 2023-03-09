Польша готова передать Украине свои самолеты

Главное: У поляков есть какое-то количество самолетов МиГ-29. И Варшава готова передать их Киеву.

Детали: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова предоставить Украине истребители в рамках международной коалиции по предоставлению самолетов, сообщает в среду, 8 марта, PAP.

«Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших Военно-воздушных силах — мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать», — сказал Дуда.

Также польский президент добавил, что Украина в будущем будет переходить на стандарты НАТО во всех частях военной сферы. В том числе и в использовании истребителей F-16. Поэтому, по его словам, подготовка украинских пилотов является важной и очень нужной.

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