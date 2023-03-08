Михаил Саакашвили перестал бесконечно «умирать», - Ираклий Кобахидзе

Главное: Последние недели оппозиция в Грузии забыла про экс-президента Михаила Саакашвили. Возможно, скоро объединят требование освобождения Саакашвили и отмены законопроекта об иностранных агентах.

Детали: Последние две недели оппозиция в Грузии забыла про экс-президента Михаила Саакашвили, переключившись на критику законопроекта об иностранных агентах. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Политик напомнил, что ранее сторонники бывшего президента постоянно нагнетали ситуацию, заявляя, что он вот-вот умрет.

«Прошло 520 дней с момента заключения Михаила Саакашвили в тюрьму, и только эти две недели были, когда Михаил Саакашвили „не умирал“», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, это свидетельствует о том, что кампания по «спасению» Саакашвили была фальшивой. При этом лидер «Мечты» считает, что теперь требование освободить экс-президента и не принимать закон об иноагентах постараются каким-то образом объединить.