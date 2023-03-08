Протесты в Грузии возобновились с новой силой

Главное: В центре Тбилиси (Грузия) возобновилась акция протеста. В митинге 8 марта против закона об «иноагентах» принимают участие студенты и члены Женского движения.

Детали: Более тысячи митингующих против законопроекта об «иноагентах» собрались возле здания парламента столицы Грузии — Тбилиси. Об этом 8 марта сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что акция возобновилась после того, как ночью спецназ разогнал протестующих.

Движение на проспекте Руставели перекрыто, участники протеста держат флаги Грузии и Евросоюза.

Акция проходит мирно. В ней также участвуют студенты и организованное движение женщин, которые маршем прошли к парламенту по проспекту Руставели, выступая против законодательной инициативы.

В тему: На вчерашних митингах в Грузии произошли массовые задержания.