В Мачулищах воздушная тревога не на шутку перепугала местных жителей

Главное: В Мачулищах внезапно прозвучала воздушная тревога. Горожан не предупреждали о тестировании систем.

Детали: В Беларуси в поселке Мачулищи в течение нескольких минут работала воздушная тревога. Об этом сообщает Twitter-аккаунт мониторинговой группы «Белорусские Гаюны».

Воздушная тревога в поселке раздавалась в течение 3-4 минут.

«В Мачулищах раздалась воздушная тревога. По словам местных жителей, сирена сработала около 13:40 (по местному времени) и продолжалась около 3-4 минут. Судя по местным чатам, жителей не предупредили о тестировании систем оповещения», — пишет пресс-служба.

An air alert went off in Machulishchy.

According to local residents, the siren went off at around 13:40 (Minsk time) and lasted for about 3-4 minutes.

Judging by local chatrooms, residents were not warned about the testing of warning systems. pic.twitter.com/dC6DWCxz19 — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) March 8, 2023

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