В Мачулищах воздушная тревога не на шутку перепугала местных жителей

Главное: В Мачулищах внезапно прозвучала воздушная тревога. Горожан не предупреждали о тестировании систем.
Детали: В Беларуси в поселке Мачулищи в течение нескольких минут работала воздушная тревога. Об этом сообщает Twitter-аккаунт мониторинговой группы «Белорусские Гаюны».
Воздушная тревога в поселке раздавалась в течение 3-4 минут.
«В Мачулищах раздалась воздушная тревога. По словам местных жителей, сирена сработала около 13:40 (по местному времени) и продолжалась около 3-4 минут. Судя по местным чатам, жителей не предупредили о тестировании систем оповещения», — пишет пресс-служба.
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