В офисах IBOX Bank проводят обыски, — источники

Главное: СМИ сообщили об обысках в офисах IBOX Bank. Правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса.

Детали: В помещениях IBOX Bank сегодня пришли с обысками. Они проводятся сотрудниками Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В частности, правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса. Из-за чего, вероятно, Нацбанк вчера и лишил банк лицензии.

Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков в офисах IBOX Bank пока не поступало.

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