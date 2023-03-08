JDAM: крылатые «умные бомбы» начали применять в Украине

Главное: Украина уже задействует на поле боя «умные бомбы» JDAM. Бомбы JDAM могут поражать цели на расстоянии до 72 километров.

Детали: Украина уже задействует на поле боя «умные бомбы» JDAM. Об этом во время круглого стола для СМИ заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

По словам Хекера, запас бомб JDAM, которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль (72 километра) благодаря выдвижным комплектам крыльев, в настоящее время относительно невелик. Однако JDAM уже могут представлять реальные проблемы для российских вооруженных сил.

Как сообщается, точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неясна. Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено.

«У ВСУ достаточно, чтобы нанести пару ударов», — сказал он.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщало, что в комплекты, которые получит Украина, войдут устройства глобального позиционирования. Они могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия для превращения их в «совместный боеприпас прямой атаки» (в терминологии США — JDAM). Американские военные ранее использовали эту технологию для авиационных бомб весом до 900 кг.