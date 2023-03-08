В МВФ считают, что война с Украиной «разрушит» Россию

Главное: Война с Украиной больно ударит по России. Экономика может сократиться на 7%.

Детали: Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что ждет Россию после войны с Украиной. Ее слова цитирует издание The Daily Telegraph.

По ее словам, последствия будут «разрушительными».

Она сказала: «Когда вы берете наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика России сократится как минимум на 7%. Российская экономика со временем пострадает из-за эмиграции рабочих, закрытия доступа к технологиям и введения санкций против энергетической отрасли».

Как отмечается, несмотря на то, что России удалось направить часть своих продаж нефти за пределы европейских рынков (в Китай и Индию), это не окажет длительного воздействия на экономику.

Резюмируется: «Мы не видим, чтобы Россия получала какую-либо выгоду от того, что она причинила Украине и себе».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 155 530 солдат.