Баку хочет отвлечь внимание мирового сообщества от теракта в Карабахе, - МИД Армении

Баку пытается отвлечь внимание международного сообщества от своих действий, распространяя ложные сведения. Об этом говорится в заявлении МИД Армении по поводу дезинформации, распространенной министерством обороны Азербайджана.

Как пишет Аналитика, 7 марта министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что якобы колонна военной техники ВС Армении в сопровождении российских миротворцев проехала по дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор. В тот же день Минобороны Армении опровергло эту информацию.

Внешнеполитическое ведомство Армении назвало это сообщение ложным, необоснованным и не имеющим ничего общего с действительностью.

«Подобными „шумными разоблачениями“ Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества», — говорится в заявлении МИД.

В частности, как отметили в министерстве, Баку старается отвлечь внимание от террористического акта, совершенного ВС Азербайджана 5 марта, в результате чего погибли три сотрудника паспортно-визового отдела полиции Нагорного Карабаха, еще один получил ранение.

Кроме того, Азербайджан пытается уклониться от выполнения решения Международного суда ООН и продолжает блокировку Лачинского коридора, а также не выполняет обязательств, взятых на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

В заявлении отмечается, что Баку взял на вооружение практику распространения дезинформации и нагнетания напряженности в регионе. Этим он пытается сочинить фейковые основания для новой агрессии не только против Нагорного Карабаха, но и против Республики Армения.

Более того, чтобы «оправдать» свою политику, Баку продолжает на Западе выставлять Армению как крайне пророссийскую, а в России — как крайне прозападную страну.

В МИД напоминают, что Армения неоднократно заявляла: никакие боеприпасы или товары военного назначения не перевозились по Лачинскому коридору ни до, ни после перекрытия пути. Более того, в Нагорном Карабахе нет представителей армии Армении.

При этом, Азербайджан неоднократно отклонял предложение направить в Нагорный Карабах международную миссию по сбору фактов.

Между тем, это необходимо для предотвращения новой агрессии со стороны Баку и попыток подвергнуть народ Нагорного Карабаха этническим чисткам и геноциду, считают во внешнеполитическом ведомстве РА.