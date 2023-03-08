Стало известно, когда немецкие и португальские танки Leopard 2 приедут в Украину

Главное: Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта. Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами.

Детали: Боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

«Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце», — сказал он в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

По его словам, танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на театр военных действий.

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