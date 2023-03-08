На вчерашних митингах в Грузии произошли массовые задержания

Главное: На вчерашних митингах в Грузии задержали 66 протестующих. Пострадали 50 силовиков.

Детали: В столице Грузии вчера во время митингом против скандального закона об «иноагентах» задержали 66 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

В ведомстве отмечают, что участников акции задержали в административном порядке за сопротивление полиции (статья 173) и мелкое хулиганство (статья 166).

Также полиция возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 353 (нападение на полицейского) и ст. 187 (повреждение или уничтожение вещи). В МВД заявляют, что в результате протестов пострадали 50 силовиков, а также участники акции. Однако количество травмированных протестующих не назвали.

В тему: В Тбилиси прошли столкновения силовиков с протестующими, которые начались после принятия закона об «иностранных агентах».