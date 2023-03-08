Главарь ЧВК «Вагнер» заручился поддержкой второго по влиянию человека в России

Главное: «Роснефть» будет финансировать ЧВК «Вагнер». Пригожин заручился поддержкой второго по влиянию человека в России — Игоря Сечина, пишут РосСМИ.

Детали: Основатель российской частной военной компании «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин добился поддержки от руководства «Роснефти». Таким образом, он нашел возможность профинансировать деятельность своей ЧВК, пишет издание Можем объяснить.

Отмечается, что на прошлой неделе Пригожин встречался в неформальной обстановке с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Близкий источник к руководству российской нефтяной компании заявил, что следствием этого разговора стало «поручение обеспечить финансовую поддержку структурам Пригожина».

Собеседник издания не знает, о каких именно проектах идет речь, однако отмечает, что поручение поступило в адрес вице-президента «Роснефти».



В «Роснефти» по запросу журналистов отказались комментировать сотрудничество. У Пригожина тоже пока никак не прокомментировали сделку.

Издание указывает, что Пригожин в публичном поле в последние месяцы не встречался с кем-либо из видных российских руководителей, хотя и утверждал, что «вхож в кабинеты», когда просил снарядов для ЧВК «Вагнер».

Прокремлевские Telegram-каналы утверждали, что Пригожин все же добился своего, и снаряды были выделены по распоряжению давнего соратника Сечина — секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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