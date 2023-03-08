В СБУ отреагировали на «бред» Лукашенко

Главное: В СБУ отреагировали на обвинения со стороны Лукашенко. В ведомстве отметили, что не будут комментировать заявлений президента Беларуси.

Детали: Служба безопасности Украины отказалась комментировать обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко относительно событий на аэродроме Мачулищи, передает Интерфакс-Украина.

«Служба безопасности Украины не намерена комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Что же касается каких-либо случаев „бавовны“, то о ней мы сможем подробно поговорить после нашей победы», — заявили в СБУ.

В тему: Лукашенко рассказал фантастическую историю о том, как взрывали самолет А-50 в Мачулищах.