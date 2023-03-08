Зеленский объяснил важность обороны Бахмута

Главное: Зеленский объяснил важность Бахмута для Украины. Оккупация города позволит россиянам продвинуться в сторону других населенных пунктов, объяснил глава Украины.

Детали: Оккупация Бахмута россиянами откроет для врага дорогу к другим населенным пунктам Донецкой области. Поэтому Украина продолжает оборонять Бахмут и не выводит войска. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, опубликованном во вторник, 7 марта.

Украинское командование приняло решение продолжить оборону Бахмута исходя из тактических рассуждений, объяснил глава государства.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, это будет открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении», — отметил он.

По его словам, украинские мотивы защищать город сильно отличаются от целей российских военных.

«Мы понимаем, чего Россия хочет там добиться. России нужна хотя бы какая-то победа — маленькая победа — даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там всех мирных жителей», — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что если оккупантам удастся «установить свой маленький флаг над городом», это поможет мобилизовать россиян, чтобы создать представление о том, что они такая мощная армия.

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