Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) погиб в бою под Бахмутом

Погиб Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) — украинский воин, первый доброволец, которому было присвоено звание Герой Украины прижизненно. О гибели Дмитрия Коцюбайло сообщил Владимир Зеленский президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Да Винчи был женихом волонтера и депутата Киевсовета Алины Михайловой.

«Сегодня в бою погиб „Да Винчи“, герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, — Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину», — сказал президент.

По предварительной информации, во время одного из боев Дмитрий Коцюбайло (да Винчи) в шею попал обломок российского снаряда. Ранение оказалось смертельным.