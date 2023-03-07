Польские фермеры перекрыли дорогу из Украины из-за импорта продовольствия

Главное: Польские фермеры заблокировали трассу из Украины. Протестуют против неконтролируемого импорта продовольствия.

Детали: В Польше фермеры вышли на протест. Как сообщает Генеральная дирекция дорог и автострад, они перекрыли трассу из Украины, выступая против неконтролируемого импорта продовольствия из нашей страны.

Информируется, что на дороге № 17 в селе Пяски начались затруднения в движении, связанные с протестом фермеров, была перекрыта полоса движения в направлении Краснегостава.

Люди заблокировали дорогу автомобилями и сельскохозяйственной техникой.

Протестующие называют среди причин своего возмущения падение цен на сельскохозяйственную продукцию ввиду неконтролируемого импорта товаров из-за рубежа.

Ранее фермерские организации заявили о том, что из Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в стране. Отмечается, что в прошлом году ввезли два миллиона тонн зерна.

В тему: Фермеры Румынии и Польши терпят убытки из-за украинского зерна.