Озвучена зарплата Ярмоленко

Главное: Андрей Ярмоленко зарабатывает в ОАЭ 1,716 миллиона фунтов за сезон. Контракт футболиста истекает этим летом.

Детали: Портал Salary sport поведал, сколько зарабатывает в ОАЭ один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко. Контракт 33-летнего футболиста с «Аль-Айном» действует до этого лета.

Так, сообщается, что украинец зарабатывает 33 тысячи фунтов в неделю (1,716 миллиона в год).

Примечательно, что, по данным экспертов, в английском «Вест Хэме» Андрей Ярмоленко зарабатывал 100-115 тысяч фунтов в неделю, в дортмундской «Боруссии» он получал 89 тысяч, а в последние сезоны за киевское «Динамо» его зарплата была 32-45 тысяч.

Добавим, что в этом сезоне украинец сыграл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

В тему: Ярмоленко может совсем скоро вернуться в «Динамо».