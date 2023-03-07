Детей из зон активных боевых действий будут эвакуировать принудительно

Главное: В Украине одобрили принудительную эвакуацию детей. Сейчас под критерии принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подходит только Бахмут Донецкой области.

Детали: Кабинет министров во вторник, 7 марта, одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теперь обязательная эвакуация будет проводиться на основании решения областных военных администраций, согласованного с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам обязательной эвакуации.

Принудительную обязательную эвакуацию детей будут проводить в сопровождении одного из родителей, человека, который их заменяет, или другого законного представителя.

«Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них — на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается, ведь речь идет о ее жизни», — отметили в ведомстве.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук считает, что решение Кабмина должно побудить родителей более ответственно относиться к вопросу эвакуации детей.

В настоящее время под критерии принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подходит только Бахмут Донецкой области.

В тему: Минреинтеграции предложило ввести принудительную эвакуацию детей с их родителями из зон активных боевых действий.