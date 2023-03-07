ВСУ опровергли информацию о поставках Patriot

Главное: ВСУ не подтверждают информацию о поставках Patriot. Украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, отметил Юрий Игнат.

Детали: Украинская армия пока не получила американские зенитные комплексы Patriot. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

«Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, оно будет, состоится», — сказал он.

Игнат заверил, что украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, как это было с ЗРК IRIS-T, или когда Воздушные силы сообщат о первом российском самолете, который сбило ПВО.

«Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше — 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта техника будет действительно уже в Украине», — добавил он.

В тему: Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые системы ПВО Patriot уже находятся в Украине.