Китай об Украине: Либо прекращается огонь, либо ситуация выходит из-под контроля

Главное: Ситуация в Украине подошла к критическому моменту. Ее нужно решать дипломатическим путем, подчеркнул глава китайского МИД.

Детали: Процесс мирных переговоров для урегулирования ситуации в Украине должен начаться как можно скорее, так как санкции и давление не решат проблему. Об этом 7 марта заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на пресс-конференции, посвященной внешней политике страны, сообщает CNN.

«Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо прекращаются боевые действия и восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и конфликт еще больше расширяется и выходит из-под контроля», — подчеркнул глава МИД КНР.

Он отметил, что Пекин «не является стороной конфликта и не поставлял оружие ни одной из сторон».

«Китай всегда имеет собственное мнение... Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее», — добавил Ган.

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