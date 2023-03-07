В районе аэродрома «Бельбек» в Крыму прогремели взрывы

Главное: Жители Севастополя утром слышали звуки взрывов в районе аэродрома «Бельбек». Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что «все спокойно».

Детали: В оккупированном Севастополе утром 7 марта прогремели взрывы. Оккупанты традиционно оправдывают взрывы учениями. Об этом сообщил так называемый «губернатор» Михаил Развожаев в Telegram.

Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома «Бельбек».

Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что «все спокойно».

«В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно», — написал оккупант.

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