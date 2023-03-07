Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В районе аэродрома «Бельбек» в Крыму прогремели взрывы

В районе аэродрома «Бельбек» в Крыму прогремели взрывы

Агата Кловская
07.03.23 09:59
94
В районе аэродрома «Бельбек» в Крыму прогремели взрывы

Главное: Жители Севастополя утром слышали звуки взрывов в районе аэродрома «Бельбек». Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что «все спокойно».

Детали: В оккупированном Севастополе утром 7 марта прогремели взрывы. Оккупанты традиционно оправдывают взрывы учениями. Об этом сообщил так называемый «губернатор» Михаил Развожаев в Telegram.

Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома «Бельбек».

Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что «все спокойно».

«В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно», — написал оккупант.

В тему: Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе.

Тэги: Крым, взрыв, Севастополь, Бельбек, новости Украины, война в Украине

Комментарии

Статьи

06.03.23 10:58

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Почему глобалисты так боятся потепления климата?
06.03.23 09:35

Почему глобалисты так боятся потепления климата?

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.03.23 10:44

Пенсия в Украине 2023: какой она будет после индексации
07.03.23 10:39

ВСУ уничтожили под Бахмутом лучшие подразделения «Вагнера», — ISW
07.03.23 10:10

Китай об Украине: Либо прекращается огонь, либо ситуация выходит из-под контроля
07.03.23 09:44

Россия теряет под Бахмутом в пять раз больше людей, чем Украина, — CNN
07.03.23 09:21

В Госдепе рассказали, что ждет российских оккупантов на фронте
07.03.23 09:09

Более тысячи оккупантов и девять танков: Генштаб обновил данные о потерях противника
06.03.23 16:52

В Мариуполе водители общественного транспорта устроили бунт
06.03.23 16:44

Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+
06.03.23 16:25

Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
06.03.23 15:52

8 марта: украинцы не хотят отказываться от женского дня
07.03.23 09:44

Россия теряет под Бахмутом в пять раз больше людей, чем Украина, — CNN
07.03.23 09:09

Более тысячи оккупантов и девять танков: Генштаб обновил данные о потерях противника
06.03.23 16:44

Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+
06.03.23 14:34

В Пентагоне оценили возможности обороны Бахмута
06.03.23 12:44

Семен Кривонос возглавил НАБУ
06.03.23 12:23

В Британии назвали условие свержения Путина
06.03.23 09:21

Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе
06.03.23 08:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 153 770 солдат
04.03.23 20:14

Ксюша Манекен: эскортница и звезда Инстаграм получила... награду от ГУР
03.03.23 16:58

С аэродрома в Ейске исчезли истребители Су-34
01.03.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат
01.03.23 11:27

Скандальный российский футболист заявил, что после слитого пикантного видео на него начали засматриваться мужчины
28.02.23 11:47

Запад дает Зеленскому время на деоккупацию до осени, — Bild
02.03.23 15:07

В Великобритании… едва не убили всех кошек
01.03.23 10:11

НБУ существенно сократил продажу валюты в последний месяц зимы
28.02.23 20:49

В Украине заблокировали почти 20 каналов группировки ЧВК Редан, 700 человек задержаны
01.03.23 11:20

Названа средняя «продолжительность жизни» российского солдата на войне в Украине
01.03.23 10:58

За минувшую зиму Европа накопила рекордные запасы газа
02.03.23 11:26

В войне России против Украины может появиться очень крупный переговорщик
02.03.23 14:08

В Одесской области женщин продавали в сексуальное рабство
Фото и Видео
Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+
Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+
Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+
Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+
Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
Появилось видео полностью разрушенной Марьинки
Появилось видео полностью разрушенной Марьинки
В Полтаве мужчина утонул, провалившись под лед
В Полтаве мужчина утонул, провалившись под лед
На Киевщине мужчина пытался сжечь себя заживо
На Киевщине мужчина пытался сжечь себя заживо
У Байдена снова возникли проблемы с трапом самолета
У Байдена снова возникли проблемы с трапом самолета
Опубликовано видео, как президент Парагвая… прыгнул с парашютом
Опубликовано видео, как президент Парагвая… прыгнул с парашютом
В Одессе на сломавшемся аттракционе люди застряли на большой высоте
В Одессе на сломавшемся аттракционе люди застряли на большой высоте
Появилось видео эпичной драки грузинских депутатов
Появилось видео эпичной драки грузинских депутатов
Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе
Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.