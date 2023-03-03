Главное: После взрывов с аэродрома в Ейске исчезли истребители Су-34. Спутниковые фото свидетельствуют, что после взрывов и пожара с российского аэродрома пропали шесть самолетов.

Детали: Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 исчезли с военного аэродрома в российском Ейске после пожара на полигоне, который произошел 28 февраля. Об этом сообщает издание Радио свобода, которое опубликовало видео со спутниковым снимком сервиса Planet.com.

На спутниковом снимке, сделанном 2 марта, можно заметить отсутствие самолетов Су-34, которые обычно находятся на стоянке.

Кроме того, на кадрах видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта и полигона ПВО возле аэродрома — на снимках 22 февраля и 2 марта.

В тему: На аэродроме в российском Ейске прогремел мощный взрыв.