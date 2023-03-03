Звезду французского ПСЖ обвиняют в изнасиловании

Главное: Футболиста ПСЖ обвинили в изнасиловании. Французская прокуратура предъявила официальные обвинения защитнику сборной Марокко Ашрафу Хакими.

Детали: Ашрафу Хакими грозит тюремное заключение. Прокуратура французского Нантера официально обвинила защитника сборной Марокко и ПСЖ в изнасиловании. Об этом сообщает RMC Sport.

Отметим, что еще 26 февраля 24-летняя девушка пришла в полицию и заявила, что ее изнасиловал Хакими. Но при этом она отказалась подавать официальное заявление, сказала, что хотела только заявить об этом случае. Полицейский, с которым она разговаривала, обратился к руководству, о деле узнали в прокуратуре.

По словам предполагаемой жертвы, 16 января они начали общение в Инстаграме. 25 февраля девушка отправилась в дом Ашрафа, такси вызвал футболист. Вероятная потерпевшая утверждает, что футболист поцеловал ее в губы, затем поднял одежду и поцеловал в грудь — это все он делал, несмотря на протесты девушки. Также она обвинила его в проникновении в нее пальцами, на это она тоже не согласилась.

Вероятной жертве удалось освободиться от Хакими, оттолкнув его ногой. Затем она написала другу, который унес ее.

Теперь же 24-летний Хакими был заслушан следователями в четверг, 2 марта, после чего судья-следователь и предъявил футболисту обвинения. Игрок был помещен под судебный надзор. Ему запрещено контактировать с девушкой, обвинившей его в преступлении, но он может покидать территорию Франции.

Ранее стало известно о том, что жена Хакими Хиба Абрук разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании. У пары двое детей.

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