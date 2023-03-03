Резников рассказал, какие типы самолетов Украина может получить от партнеров

Главное: Алексей Резников анонсировал, что Украина получит от партнеров 2-3 типа истребителей. Основным типом самолета будет та машина, которая лучше подойдет Украине, отметил министр обороны.

Детали: Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит истребители от стран Запада. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild, обнародованном в пятницу, 3 марта.

По его словам, будет несколько типов боевых самолетов и один из них будет основным для ВСУ.

«Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — заявил министр обороны.

Резников также прокомментировал нынешний отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить самолеты.

«Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть Леопарды, я лично тестировал Леопард из Германии», — сказал он и добавил, что по самолетам буде такая же коалиция, как сейчас по танкам.

Несмотря на сложную ситуацию, Резников считает, что война может закончиться победой Украины уже в этом году.

«Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — заявил министр.

По его словам, «единственный сценарий на будущее — освобождение всех наших временно оккупированных территорий. К нашим международно признанным границам 1991 года».

В тему: Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву.