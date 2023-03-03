США готовят для Украины очередной пакет военной помощи

Главное: США анонсировали новый пакет оружия Украине. В новый пакет военной помощи, в частности, войдут РСЗО HIMARS и артиллерия.

Детали: Власти США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине в пятницу 3 марта. Об этом во время брифинга в четверг заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Предварительно известно, что в пакет войдут РСЗО HIMARS и артиллерия. Кирби отметил, что такая помощь украинским военным имеет стратегическое значение.

Однако более подробной информации о том, что именно будет содержаться в новом пакете помощи, не сообщается.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что США передадут Украине оружие, боеприпасы и оборудование на 400 млн долларов.

Ожидается, что помощь Украине станет главной темой встречи президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме в пятницу.

Новый пакет, как ожидается, будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для боевых машин Bradley, а также мостоукладчики для бронированных машин.

Оборудование будет финансироваться за счет президентских полномочий, в рамках которых Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

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