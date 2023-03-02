Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шольц разгромил парадигму Путина и Алиева по Карабаху

Шольц разгромил парадигму Путина и Алиева по Карабаху

Автор: «Фраза»
02.03.23 22:10
81
Шольц разгромил парадигму Путина и Алиева по Карабаху

Берлин обеспокоен нестабильной обстановкой на границе Армении и Азербайджана и обостряющейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Статус-кво не может продолжаться, и нужно прийти к долгосрочному решению на благо людей. С этой точки зрения необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права на самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом все эти принципы равносильны», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметив, что Берлин оказывает содействие посредническим усилиям председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, он сообщил, что Германия направила контингент в составе наблюдательной миссии ЕС в Армению.

Как известно, после второй карабахской войны лидеры Азербайджана и России считают вопрос «решенным», между тем страны запада в частности Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не признают новое статус-кво и призывают возобновить единственно легитимный формат урегулирования имеющий мандат ООН — МГ ОБСЕ.

Напомним, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе, передав «пояс безопасности» под контроль Баку.

А 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев перекрыла и до сих пор блокирует единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Республикой Армения. Участники акции, представляющиеся «экологами», разбили палатки на дороге. 120 тыс. жителей, в том числе 30 тыс. детей в Нагорном Карабахе оказались в блокаде.

При этом, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил ходатайство Армении о применении временной меры и обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по делу.

Тэги:

Комментарии

Статьи

02.03.23 11:45

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как действовать во время землетрясения?
02.03.23 15:37

Как действовать во время землетрясения?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.03.23 16:56

Гейтс считает, что США не сумеют помешать Китаю
02.03.23 16:36

Украина может получить французские истребители Mirage
02.03.23 16:17

Путин вдруг решил, что в Брянской области произошел теракт
02.03.23 15:52

Журналисты подсчитали, сколько на самом деле россиян было мобилизовано
02.03.23 15:24

Русский добровольческий корпус: что это такое
02.03.23 15:24

На Харьковщине гражданский автомобиль подорвался на мине
02.03.23 15:17

В Одессе священники УПЦ передали военным ВСУ продукты и амуницию
02.03.23 15:07

В Великобритании… едва не убили всех кошек
02.03.23 14:57

В России во время испытаний взорвался военный самолет Ил-76
02.03.23 14:43

Оффники (Антиредан): в Украине появились противники ЧВК Редан
02.03.23 15:52

Журналисты подсчитали, сколько на самом деле россиян было мобилизовано
02.03.23 14:22

«Украинские диверсанты» в Брянской области оказались... россиянами
02.03.23 12:43

В Брянской области якобы «украинские диверсанты» взяли в заложники жителей двух сел, — росСМИ
02.03.23 12:12

В Житомире «заминировали» все школы, детсады и ТЦ
02.03.23 11:48

Стали известны подробности атаки на А-50 в Мачулищах
02.03.23 11:26

В войне России против Украины может появиться очень крупный переговорщик
02.03.23 10:53

Утро в России началось с «бавовны»
02.03.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 150 605 солдат
02.03.23 09:47

Ночью в Крыму снова гремели взрывы
01.03.23 16:52

Под Угледаром Россия потерпела крупнейшее танковое поражение за всю войну, — NYT
01.03.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат
28.02.23 11:47

Запад дает Зеленскому время на деоккупацию до осени, — Bild
24.02.23 12:34

В Украину завезли опасный рис
25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
24.02.23 13:13

Можем стрелять на 150 км и немного дальше. Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ
24.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 146 820 солдат
24.02.23 12:55

В Пентагоне заявили, что уже помогли Украине на 32 миллиарда долларов
24.02.23 15:15

Украина решила впервые в истории отказаться от импорта газа, — Bloomberg
26.02.23 20:58

В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО
24.02.23 11:47

Китай опубликовал «мирный план» по Украине. В США уже отреагировали
Фото и Видео
«Украинские диверсанты» в Брянской области оказались... россиянами
«Украинские диверсанты» в Брянской области оказались... россиянами
«Украинские диверсанты» в Брянской области оказались... россиянами
«Украинские диверсанты» в Брянской области оказались... россиянами
Ночью в Крыму снова гремели взрывы
Ночью в Крыму снова гремели взрывы
В Киеве разоблачили администраторов каналов движения ЧВК Редан
В Киеве разоблачили администраторов каналов движения ЧВК Редан
В Париже на подиум вышел… горящий манекенщик
В Париже на подиум вышел… горящий манекенщик
Грета Тунберг вновь напомнила о себе
Грета Тунберг вновь напомнила о себе
В Крыму ночью гремели взрывы
В Крыму ночью гремели взрывы
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Много погибших и пострадавших
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Много погибших и пострадавших
На аэродроме в российском Ейске прогремел мощный взрыв
На аэродроме в российском Ейске прогремел мощный взрыв
Как распознать в ребенке участника группировки ЧВК Редан?
Как распознать в ребенке участника группировки ЧВК Редан?
ЧВК Редан: задержания представителей молодежной группировки прошли в Киеве, Днепре, Черкассах и Гомеле
ЧВК Редан: задержания представителей молодежной группировки прошли в Киеве, Днепре, Черкассах и Гомеле
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.