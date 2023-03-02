Шольц разгромил парадигму Путина и Алиева по Карабаху

Берлин обеспокоен нестабильной обстановкой на границе Армении и Азербайджана и обостряющейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Статус-кво не может продолжаться, и нужно прийти к долгосрочному решению на благо людей. С этой точки зрения необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права на самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом все эти принципы равносильны», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметив, что Берлин оказывает содействие посредническим усилиям председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, он сообщил, что Германия направила контингент в составе наблюдательной миссии ЕС в Армению.

Как известно, после второй карабахской войны лидеры Азербайджана и России считают вопрос «решенным», между тем страны запада в частности Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не признают новое статус-кво и призывают возобновить единственно легитимный формат урегулирования имеющий мандат ООН — МГ ОБСЕ.

Напомним, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе, передав «пояс безопасности» под контроль Баку.

А 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев перекрыла и до сих пор блокирует единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Республикой Армения. Участники акции, представляющиеся «экологами», разбили палатки на дороге. 120 тыс. жителей, в том числе 30 тыс. детей в Нагорном Карабахе оказались в блокаде.

При этом, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил ходатайство Армении о применении временной меры и обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по делу.