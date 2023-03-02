В Одессе священники УПЦ передали военным ВСУ продукты и амуницию

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви поддержала военных Вооруженных Сил Украины.

Детали: Священник Одесской епархии УПЦ протоиерей Андрей Полещук в рамках программы #УПЦдякуєЗСУ посетил военнослужащих, которые в ближайшее время отправляются в ротацию в деоккупированый город-герой Херсон, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Военным были переданы продукты и походные комплекты, необходимые в тяжелых боевых условиях.

«С самого начала войны команда Одесской епархии УПЦ поддерживает своих защитников духовно и материально для победы над захватчиками. Пусть Божье благословение пребудет с нашими мужественными воинами, и Ангел-хранитель вернет их в родные дома», — отмечается в сообщении прессслужбы.

В тему: Православные волонтеры передали лекарства жителям прифронтовой Константиновки и Часов Яра.