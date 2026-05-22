В ВОЗ оценили текущую ситуацию с хантавирусом

В ВОЗ высказались по поводу хантавируса. Оценили текущую ситуацию с этой заразой.

Там сказали: «По нашим оценкам, риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким».

Добавляется, что, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, по состоянию на 19 мая было зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три случая со смертельным исходом.

Указывается также, что с 2 мая, когда ВОЗ впервые была проинформирована о возникновении очага заболевания, смертельных случаев не зарегистрировано.

