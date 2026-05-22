Война в Украине: за сутки зафиксировали 197 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на пятницу, 22 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные говорят, что за сутки зафиксировали 197 боевых столкновений.

Указывается, что противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, и 64 авиационных удара – сбросил 184 управляемые авиабомбы.

Также россияне задействовали для поражения 6 063 дрона-камикадзе и осуществили 2 279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

