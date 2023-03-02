В Великобритании… едва не убили всех кошек

Главное: В Великобритании хотели убить всех кошек. Из-за коронавируса.

Детали: Бывший замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс Бетелл сделал скандальное заявление. По его словам, из-за пандемии коронавируса в стране могли убить всех кошек.

Такое непопулярное решение рассматривало правительство страны, когда зараза только начала распространяться.

Он поведал: «Не стоит забывать о том, как мало мы понимали об этой болезни. Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь».

Отмечается: «На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?».

Стоит напомнить, что на старте пандемии медики не рекомендовали британцам выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди. Кроме этого людей просили не целовать животных.

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