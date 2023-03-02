Гейтс считает, что США не сумеют помешать Китаю

Главное: США не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами. Так считает Билл Гейтс.

Детали: Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что США своими ограничениями никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами. Его слова цитирует издание Financial Times.

Толстосум сказал: «Не думаю, что США когда-либо добьются успеха в том, чтобы помешать Китаю обладать отличными микросхемами. Знаете, мы заставим их потратить время и кучу денег, чтобы они смогли создать свои собственные микросхемы».

По его словам, Китай может достичь результата достаточно быстро, поэтому он не видит большой пользы от предпринимаемых США мер.

Кроме этого он отметил, что сожалеет в связи с таким решением Вашингтона и считает отношения между США и Китаем самыми важными в мире, а также хотел бы, чтобы они были на лучшем уровне, чем сейчас.

Стоит напомнить, что прошлой осенью США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

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