Долги Украины начали быстро расти с начала годы

Главное: Государственный и гарантированный государством долг Украины растет с начала года. Более чем на 5 миллиарда долларов.

Детали: Государственный и гарантированный государством долг Украины снова вырос. По итогам января он составил 116,44 миллиардов долларов, сообщает министерство финансов.

Уточняется, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 75,63 миллиарда долларов, а государственный и гарантированный государством внутренний долг – 40,81 миллиарда долларов.

Сообщается, что государственный долг составил 106,41 миллиарда долларов, государственный внешний долг – 67,56 миллиарда долларов, а государственный внутренний долг – 38,84 миллиарда долларов.

Информируется, что гарантированный государством долг составил 10,04 миллиарда долларов, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 8,07 миллиарда долларов, а гарантированный государством внутренний долг 1,97 миллиарда долларов.

Как стало известно, в январе сумма государственного и гарантированного государством долга нашей страны увеличилась на 5,06 миллиарда долларов.

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