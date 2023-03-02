Украинцев порадовали «энергетическими» новостями

Главное: Ситуация с электричеством в Украине улучшается. Дефицита нет уже 19 дней.

Детали: В Украине постепенно улучшается ситуация с электричеством. Дефицита мощности в энергосистеме нашей страны нет уже 19 дней.

Такую информацию в четверг, 2 марта, приводит «Укрэнерго».

Отмечается: «Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не приходились. Сетевых ограничений в сетях, которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях пока нет».

Впрочем, как информируется, накануне вечеров в результате обстрелов есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях, однако бригады облэнерго ведут восстановительные работы.

В тему: В энергетической сфере Украины наметился явный позитив.