Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 150 605 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 150 605 солдат. Уничтожено 3 397 танков.
Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на четверг, 2 марта.
Сообщается, что погибли уже 150 605 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 397 танков, 6 658 боевых бронированных машин, 2 398 артиллерийских системы, 480 реактивных систем залпового огня, 247 средств ПВО, 300 самолетов, 288 вертолетов, 2 058 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 264 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 230 единиц специальной техники.
В тему: Названо число восстановленных объектов на Киевщине, поврежденных войной.