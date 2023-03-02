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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 150 605 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 150 605 солдат

Александр Панько
02.03.23 09:51
154
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 150 605 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 150 605 солдат. Уничтожено 3 397 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на четверг, 2 марта.

Сообщается, что погибли уже 150 605 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 397 танков, 6 658 боевых бронированных машин, 2 398 артиллерийских системы, 480 реактивных систем залпового огня, 247 средств ПВО, 300 самолетов, 288 вертолетов, 2 058 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 264 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 230 единиц специальной техники.

В тему: Названо число восстановленных объектов на Киевщине, поврежденных войной.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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