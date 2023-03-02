Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 150 605 солдат

К Земле стремительно приближаются четыре огромных астероида

Под Угледаром Россия потерпела крупнейшее танковое поражение за всю войну, — NYT

Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд

Ночью в Крыму снова гремели взрывы

В Кремле выдвинули условие по зерновой сделке

Мутацию коронавируса Кракен обнаружили еще в двух областях Украины

Украина может возобновить экспорт электроэнергии в Европу

Утро в России началось с «бавовны»

Долги Украины начали быстро расти с начала годы

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Много погибших и пострадавших

Названа средняя «продолжительность жизни» российского солдата на войне в Украине

Оккупанты эвакуируют семьи из Крыма в Россию, — Генштаб

Озвучены 5 главных поражений Путина с начала войны

Потери РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой, — CSIS

Под Угледаром Россия потерпела крупнейшее танковое поражение за всю войну, — NYT

Ночью в Крыму снова гремели взрывы

23.02.23 11:44

Новый штамм коронавируса зафиксирован в четырех областях Украины

01.03.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат

28.02.23 11:47

Запад дает Зеленскому время на деоккупацию до осени, — Bild

23.02.23 12:23

Названы вероятные новые цели ракетных ударов россиян

23.02.23 13:13

Шмыгаль рассказал, сколько денег есть у Украины на восстановление

24.02.23 12:34

В Украину завезли опасный рис

25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат

24.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 146 820 солдат

24.02.23 13:13

Можем стрелять на 150 км и немного дальше. Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ

23.02.23 14:29

В Украине дешевеет топливо