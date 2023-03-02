8 марта в Украине: быть или не быть?

Минцифры запустило новый опрос в приложении «Дія», где украинцы будут решать, останется ли Международный женский день 8 марта выходным или нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

8 Марта — это международный женский день, который отмечается во многих странах мира ежегодно. День 8 марта посвящен достижениям женщин в политике, экономике и социальной сфере. Это также возможность отметить борьбу женщин за равенство и привлечь внимание к вопросам гендерного равенства.

История 8 марта уходит корнями в начало 20 века. В 1908 году в США произошла забастовка тридцати тысяч женщин, требовавших улучшения условий работы и равных прав. Они требовали сокращения рабочего дня до 10 часов, равных возможностей при найме и увольнении, а также права голоса на выборах. Эта забастовка стала отправной точкой для движения за права женщин.

В 1910 году на Международной конференции социалистов в Копенгагене было принято решение о проведении Международного женского дня. С тех пор каждый год 8 марта женщины во всем мире отмечают свой праздник.

В разных странах 8 марта отмечается по-разному. В некоторых странах это государственный праздник, в других — простой выходной день. В некоторых странах люди дарят женщинам цветы, подарки или угощают сладостями. В других странах проводят митинги и демонстрации, требуя равенства прав женщин и мужчин.

Однако, несмотря на достигнутые успехи в борьбе за гендерное равенство, женщины по-прежнему сталкиваются с проблемами, связанными с дискриминацией и насилием. Поэтому, 8 марта продолжает оставаться важным днем, напоминающим о необходимости борьбы за права женщин.