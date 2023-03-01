К Земле стремительно приближаются четыре огромных астероида

Главное: К Земле летят четыре огромных астероида. Исследователи NASA и ученые во всем мире регулярно сканируют небо на наличие астероидов, которые могут быть опасными для Земли.

Детали: В ближайшие дни мимо Земли пролетят четыре больших астероида. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Space.com со ссылкой на NASA.

Как отметили специалисты, они не представляют угрозы для жителей Земли, так как не приблизятся к нашей планете ближе чем на 3,5 миллиона километров.

«В список потенциально опасных астероидов NASA вносит приближающиеся к Земле объекты на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеющие диаметр более 150 метров», — уточняют в космическом агентстве.

Среди астероидов, которые пролетят мимо нашей планеты — 2012 DK31 диаметром 137 метров, который проходит на расстоянии 4,8 млн километров от Земли. Астероид — 2006 BE55. Он имеет диаметр 137 метров и пролетает мимо Земли на расстоянии 3,5 млн километров от Земли.

В пятницу, 3 марта, мимо Земли пролетят два больших астероида. Это 2007 ED125 диаметром 213 метров и 2021 QW, имеющий диаметр 76 метров.

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