Потери РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой, — CSIS

Главное: По информации CSIS, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра превышает ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах после окончания Второй мировой.

Детали: Потери России в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах с 1945 года — после окончания Второй мировой. Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценке экспертов, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и «Вагнера», боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Отмечает, что наибольшие потери после окончания Второй мировой войны Советский Союз понес в Афганистане — 14-16 тысяч. В Чечне российские потери колеблются от 12 до 25 тысяч. С 2014 года и до полномасштабного вторжения на Донбассе погибли около 6-7 тысяч российских военных.

Кроме того, аналитики отмечают, что темп потерь РФ в Украине значительно превышает темп потерь в предыдущих конфликтах. Так, Россия в течение первого года полномасштабной войны в Украине теряла в среднем от 5 до 5,8 тысячи военных в месяц.

Для сравнения: в Чечне эта цифра колебалась от 95 до 185 солдат, а в Афганистане — от 130 до 145 солдат в месяц.

CSIS отмечает, что один из ключевых просчетов России — это поддержка населения. Москва считала, что украинцы не будут поддерживать нынешнюю власть и президента Владимира Зеленского.

В свою очередь успех Украины связан с военными инновациями, в частности с использованием дронов, современных систем связи и оружия, а также данных, полученных от гражданских.

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