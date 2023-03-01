В рабoте популярной сoцсети произошел масштабный сбой

Главное: В Twitter произошел глобальный сбой. Украинские пользователи также фиксировали проблемы в работе социальной соцсети — в основном в соединении с сервером.

Детали: В работе соцсети Twitter произошел глобальный сбой. В его эпицентр также попала и Украина. Об этом сообщает мониторинговый сайт Downdetector.

Пользователи жалуются в основном на работу приложения (55%) и затруднения с использованием сайта Twitter (38%).

У остальных пользователей возникли проблемы с соединением с сервером.

По состоянию на 12:39 о некорректной работе соцсети сообщили 4,5 тысяч пользователей.

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