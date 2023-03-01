Озвучены 5 главных поражений Путина с начала войны

Главное: Дмитрий Кулеба озвучил пять поражений, которое Путин потерпел с начала полномасштабной войны в Украине. Глава МИД предложил стране-агрессору России задохнуться своим газом и подавиться своими ракетами.

Детали: Украина выстояла и победила зимний террор российского президента Владимира Путина. Евросоюз также не замерз без газа из РФ, несмотря на «московский хохот». Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook в среду, 1 марта.

«1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы», — отметил Кулеба.

По его словам, «победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа».

«России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами», — написал министр.

По словам Кулебы, первое поражение у агрессора было тогда, когда Украина с первых минут наступления не дала Путину парализовать себя страхом.

«Вторая — когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни через месяц, ни через год. И никогда не упадет», — заявил министр.

Третье поражение было нанесено РФ на дипломатическом фронте, подчеркнул глава МИД, а четвертое поражение — потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны.

«До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать для нее и верить в Украину», — резюмировал Кулеба.

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