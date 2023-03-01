Оккупанты эвакуируют семьи из Крыма в Россию, — Генштаб

Главное: Оккупанты, которые дислоцируются в селе Перевальное, отправляют родных на территорию России. Об этом рапортует Генштаб.

Детали: Российские военные эвакуируют семьи из временно оккупированного Крыма. Об этом 1 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В который раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию», — говорится в сводке.

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