Стало известно о неслабом конфликте между Меркель и Саркози

Главное: Между Николя Саркози и Ангелой Меркель произошел конфликт. Едва не довел ее до слез.

Детали: Журналист издания Politico Пол Тейлор поведал о конфликте между экс-президентом Франции Николя Саркози и бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Утверждается, что тот едва не довел ее до слез во время обсуждения мер поддержки европейских банков во время мирового финансового кризиса 2008-го года.

Отмечается, что о случившемся стало известно после откровений министра экономики Франции Бруно Ле Мэра.

Автор сообщил: «Бруно Ле Мэр вспоминает, как Ангела Меркель однажды была близка к тому, чтобы расплакаться, когда под жестким давлением Николя Саркози пыталась быстро создать совместный фонд для поддержки зашатавшихся европейских банков во время финансового кризиса 2008-го года».

Информируется, что она жаловалась бывшему французскому лидеру, что «не такая могущественная», как он.

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