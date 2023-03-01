В Беларуси вновь заговорили о ядерной войне

Главное: В Беларуси боятся «милитаризации» Украины. Предрекают ядерную войну.

Детали: Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве заговорил о ядерной войне. По его словам, к ней может привести «милитаризация» Украины.

Дипломат сказал: «Для нас очевидно, что продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений повышает риск втягивания в конфликт новых государств и может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием».

Он считает, что «будет невозможно ликвидировать угрозы безопасности, урегулировать накопившиеся противоречия, выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн».

Отмечается: «У всеобщей катастрофы не будет правильной стороны».

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