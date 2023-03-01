Нежинская епархия УПЦ приобрела автомобиль для ВСУ

Эмоциональные качели: что это такое?
В Крыму ночью гремели взрывы
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Много погибших и пострадавших
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат
На аэродроме в российском Ейске прогремел мощный взрыв
В Украине заблокировали почти 20 каналов группировки ЧВК Редан, 700 человек задержаны
ЧВК Редан: задержания представителей молодежной группировки прошли в Киеве, Днепре, Черкассах и Гомеле
Журналисты показали, где и за чей счет живут Путин с Кабаевой
Назначен и.о. главного тренера сборной Украины по футболу
Под Москвой возле объекта «Газпрома» упал беспилотник, — СМИ
Запад дает Зеленскому время на деоккупацию до осени, — Bild