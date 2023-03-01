Нежинская епархия УПЦ приобрела автомобиль для ВСУ

Главное: Нежинская епархия Украинской Православной Церкви приобрела автомобиль для нужд Вооруженных Сил Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, перед отправкой на передовую автомобиль освятил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Автомобиль приобрели за благотворительные средства, собранные прихожанами Нежинской епархии в рамках XIV Рождественского онлайн фестиваля «Христос Рождается! Славим Его!».

Транспортное средство было передано 54-й Отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы. Вместе с автомобилем бойцам доставили мясную тушенку, которую производят для воинов в Благовещенском мужском монастыре Нежина.

Доставили автомобиль при содействии «Фонда поддержки Защитников Украины в честь гетмана П. Калнышевского», а также усилиями Сергея Сироты и протоиерея Петра Мисяйло.