Скандальный российский футболист заявил, что после слитого пикантного видео на него начали засматриваться мужчины

Главное: Артем Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием. Говорит, что на него начали засматриваться мужчины.

Детали: 34-летний российский нападающий Артем Дзюба, выступающий сейчас за московский «Локомотив», прокомментировал скандальное видео со своим участием, которое слили в интернет пару лет назад. На нем футболист занимался мастурбацией для неизвестного собеседника.

В интервью он признался, что после этого видео у него добавилось больше как женского, так и мужского внимания.

Спортсмен рассказал: «Тяжелый был момент. Я выяснил, как это видео попало в Сеть, но не хотел бы об этом говорить. Огромный урок для меня».

Россиянин добавил: «Я сделал все, чтобы эта история меня не сломала. Она сделала меня сильней. Конечно, семья была в шоке. Но сейчас уже все сводят в шутку. Папа, может например, дрочуном назвать. Но я к этому легко отношусь, у меня нет запретных тем. Либо ты принимаешь эту ситуацию с улыбкой, либо загоняешься».

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