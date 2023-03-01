Названа средняя «продолжительность жизни» российского солдата на войне в Украине

Главное: Журналисты подсчитали среднюю «продолжительность жизни» российского солдата в Украине. Это шестьдесят дней.

Детали: Журналисты издания «Новая газета. Европа» уверяют, что средняя «продолжительность жизни» российского солдата на войне в Украине составляет шестьдесят дней. Отмечается, что после этого с ним невозможно связаться.

Всего было проанализировано десять тысяч публикаций в группах VK о пропавших без вести российских военных.

В публикации говорится: «Шестьдесят дней, столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь. На поиски уходят месяцы, а о судьбе как минимум 85 военных их родственникам ничего неизвестно даже спустя полгода поисков».

Как сообщается, некоторые россияне до сих пор пытаются найти своих близких, которые пропали после штурма Мариуполя.

Информируется, что российское Минобороны отрицает потери и не помогает искать убитых. Из-за этого россияне не могут ни получить компенсацию, ни даже похоронить близких.

Выяснилось, что за год войны в социальной сети VK опубликовали объявления о пропаже 1 365 военнослужащих. В СМИ считают, что данная цифра является сильно заниженной, так как не все россияне пишут о таком в интернете.

Отмечается, что «без вести пропавшие это, в большинстве случаев, погибшие, чьи тела не найдены».

Издание сообщает, что половина пропавших последний раз звонили близким из Донецкой и Луганской областей (640 военных). Еще 125 солдат пропали в Харьковской области во время наступления ВСУ, а 63 исчезли в Херсоне. В остальных случаях россияне не знали, где были их родственники.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат.