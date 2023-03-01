Названо число восстановленных объектов на Киевщине, поврежденных войной

Главное: На Киевщине восстановлено более 10 600 поврежденных войной объектов. Всего в Киевской области насчитывается более 27 тысяч поврежденных в результате российской вооруженной агрессии объектов, но их количество изменяется из-за воздушных атак врага.

Детали: В Киевской области уже восстановлено более 10 600 объектов, поврежденных из-за боевых действий на территории региона. Объекты восстановлены за средства, выделенные из резервного фонда государственного и местных бюджетов при содействии международных партнеров, организаций и фондов. Об этом сообщил замглавы Киевской ОВА Николай Бойко, передает пресс-служба ОВА.

Всего в Киевской области насчитывается более 27 тысяч поврежденных в результате российской вооруженной агрессии объектов, но их количество изменяется из-за воздушных атак врага. Больше всего повреждено объектов жилищной инфраструктуры — свыше 24 тысяч.

После деоккупации области уже восстановлено полностью 6775 объектов. Еще более 3 900 объектов восстановлены частично, но обеспечена их жизнедеятельность. Речь идет об объектах жилищного фонда, образовательных учреждениях, объектах социальной сферы и учреждениях здравоохранения.

Завершены ремонты 5 789 многоквартирных домов и частных домохозяйств, частично восстановлено 3587 объектов жилищного фонда. Восстановлены 158 учреждений общего среднего и дошкольного образования, 86 учреждений здравоохранения.

В тему: Стало известно, сколько украинцев полностью или частично лишились жилья из-за войны.