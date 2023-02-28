Площадь морского льда Антарктиды упала до рекордного за 45 лет уровня

Главное: Площадь морского льда Антарктиды упала до 1,79 миллиона квадратных километров. Это рекордно низкий уровень за последние 45 лет.

Детали: Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) Университета Колорадо в Боулдере заявил, что антарктический морской лед достиг своего рекордно низкого уровня за последние 45 лет. Об этом пишет Science Alert.

В частности, 21 февраля ученые зафиксировали, что площадь морского льда Антарктиды упала до 1,79 миллиона квадратных километров. При этом, предыдущий «антирекорд» был установлен в прошлом 2022 году.

«Таяние морского льда подвергает более толстые шельфовые ледники, поддерживающие подземный ледяной щит Антарктиды, воздействию волн и более высоких температур. В то же время, таяние морского льда едва ли может оказать существенное влияние на уровень моря, ведь лед, по сути, и так уже находится под водой. Массивные шельфовые ледники Антарктиды окружены морским льдом, которые являются продолжением пресноводных ледников, которые в свою очередь угрожают катастрофическим подъемом уровня моря в течение столетий, если они и дальше продолжат таять по мере повышения глобальной температуры планеты», — отмечают ученые.

В тему: Арктический лед может исчезнуть навсегда уже к 2030 году.