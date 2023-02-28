Очередной ракетный удар по Украине с Черного моря становится все вероятнее

Главное: На боевом дежурстве в Черном море находятся 17 российских кораблей. Пять из них — носители ракет Калибр.

Детали: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до пяти. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных. Общий залп Калибров может доходить до 32 ракет», — уточнили военные.

Подчеркивается, что враг не прекращает воздушную разведку, а, значит, не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные.

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