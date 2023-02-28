Кировоградская епархия УПЦ собрала 300 тыс грн в поддержку Защитников Украины

Главное: Приходы Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви приняли участие в проведении Всеукраинской благотворительной акции для помощи Вооруженным Силам Украины.

Детали: Благотворительная ярмарка была проведена 19 февраля и в последнее воскресенье перед Великим постом, 26 февраля, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Очень важно помогать ВСУ. Если бы не наши военные, то у нас бы не было этого голубого неба и мы бы не смогли с вами вот так просто говорить, быть здесь, - поделились в Гайворонском благочинии. – Подобные акции нашли живой отклик в сердцах местных жителей, где почти у каждого в семье есть военнослужащий брат, сын, муж или племянник».

Приходами Кировоградской епархии собраны средства общей суммой 300 тысяч гривен и направлены на закупку средств защиты (дроны, каски, бронежилеты, аптечки и т.п.) для местных подразделений ВСУ.

Как сообщалось ранее, верующие киевских храмов УПЦ во время благотворительных ярмарков собрали более полумиллиона гривен для ВСУ. Собранные средства будут направлены на приобретение необходимой амуниции для частей ВСУ на передовой.

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